Nike Infinity Run 4

女子公路跑步鞋

¥799
¥1,199
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白色/帆白/蒸气绿/多色
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Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

  • 显示颜色： 白色/帆白/蒸气绿/多色
  • 款式： HF5730-191

尺寸与尺码

  • 舒适贴合，建议选大半码

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