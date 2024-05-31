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      Nike Infinity Run 4

      男子公路跑步鞋

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      Nike Infinity Run 4 男子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

      • 显示颜色： 帆白/沙堆白/土褐/暗泥灰
      • 款式： HF5710-101

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