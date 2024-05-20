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      Nike Infinity Run 4

      男子公路跑步鞋

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      Nike Infinity Run 4 男子公路跑步鞋为你带来富有支撑力的缓震体验，助力全力以赴、尽情畅跑。采用柔软舒适的 Nike ReactX 泡绵，结合 Nike 跑步系列 Flyknit 出众贴合设计，缔造焕新出众的公路跑步鞋，令你全速开跑。厚实泡绵层结合直观设计，提供出色支撑，助你保持平和心境，挑战个人速度和里程纪录。

      • 显示颜色： 白色/亮深红/荷兰橙/黑
      • 款式： HF4916-100

      尺寸与尺码

      • 舒适贴合，建议选大半码

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