Nike Infinity Run 4 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋焕新演绎你熟悉的人气鞋款，带来富有支撑力的缓震体验，助力畅跑。Nike ReactX 泡绵提供高出 Nike React 泡绵 13% 的能量回馈，令你畅享活力澎湃的回弹脚感。此外，与 Nike React 泡绵相比，采用 Nike ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。该版本采用 GORE-TEX 材料，助你在跑步时保持干爽。匠心鞋款，为你提供出众支撑，令你的步伐有型有范。

显示颜色： 薄雾紫/微葡萄紫/拂晓深紫

款式： FB2197-500