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      Nike Infinity Run 4 GORE-TEX

      男子防水公路跑步鞋

      ¥1,149
      ¥1,349
      14% 折让

      黑/煤黑/荧光黄/白色
      深丛林绿/晶洞水鸭青/荷兰橙/黑
      海玻璃色/紫蓝/荷兰橙/墨紫

      Nike Infinity Run 4 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋焕新演绎你熟悉的人气鞋款，带来富有支撑力的缓震体验，助力畅跑无阻。Nike ReactX 泡绵提供高出 Nike React 泡绵 13% 的能量回馈，令你畅享活力澎湃的回弹脚感。此外，与 Nike React 泡绵相比，采用 Nike ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。该版本采用 GORE-TEX 材料，助你在跑步时保持干爽。匠心鞋款，为你提供出众支撑，令你迈步有型有范。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/白色
      • 款式： FB2204-001

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