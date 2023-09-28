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      Nike Infinity Run 4 GORE-TEX

      男子防水公路跑步鞋

      ¥1,349

      黑/煤黑/荧光黄/白色
      海玻璃蓝/紫蓝/荷兰橙/墨紫

      穿上 Nike Infinity Run 4 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋，无惧不良天气，助力畅跑。鞋身融入 GORE-TEX 防水层，搭配柔软鞋口，在下雨时帮助双足保持干爽舒适。匠心设计结合 Nike ReactX 泡绵，提供高出 Nike React 泡绵 13% 的能量回馈。与 Nike React 泡绵相比，采用 Nike ReactX 制作中底可减少至少 43% 的碳足迹，有助保护地球环境。哪怕经过小水洼和不平路面，也能让你跑出乐趣。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/白色
      • 款式： FB2204-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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