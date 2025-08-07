Nike Infinity Tour BOA 2
男子高尔夫球鞋（宽版）
15% 折让
Nike Infinity Tour BOA 2 男子高尔夫球鞋（宽版）采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置， 回弹舒适，助你随时应战。 该版本经过精心改良，为你打造个性化贴合感受。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/孔雀绿
- 款式： HQ2160-100
Nike Infinity Tour BOA 2
15% 折让
Nike Infinity Tour BOA 2 男子高尔夫球鞋（宽版）采用六个鞋钉设计，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置， 回弹舒适，助你随时应战。 该版本经过精心改良，为你打造个性化贴合感受。
个性贴合
Boa Fit 系统采用微型调节设计，方便快速打造定制贴合感，专为实现出众体验而打造。
匠心鞋钉
六鞋钉设计，铸就出色抓地力。 前足鞋钉置于 Air Zoom 缓震配置之下，提供出色能量回馈，助你在球场上畅享舒适感受。
稳定贴地
Air Zoom 缓震配置贴近地面，兼顾出色稳定性和回弹响应效果，助你全力攻克每一洞。
稳定挥杆
革新中底泡绵提升稳定性，缔造出众脚感，令你在朝果岭挥杆时稳定发挥，或在步入球道中央之际稳步向前。
轻盈鞋面
鞋面采用 Nike Flyweave 结构，轻盈强韧，营造出色包覆效果。
其他细节
- 后跟内置贴片经革新升级，贴合足型，缔造舒适稳固脚感
- 加垫鞋口，塑就舒适脚感
产品细节
- 显示颜色： 白色/尘光子色/孔雀绿
- 款式： HQ2160-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。