Nike InfinityRN 4

女子公路跑步鞋

¥929
¥1,199
22% 折让

Nike InfinityRN 4 女子公路跑步鞋焕新演绎你熟悉的人气鞋款，带来富有支撑力的回弹缓震体验，助力畅跑无阻。 Nike ReactX 泡绵提供高出 Nike React 泡绵 13% 的能量回馈。 与 Nike React 泡绵相比，采用 Nike ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 ReactX 泡绵与 Nike 跑步系列出众贴合的 Flyknit 飞织设计巧妙结合，塑就出色的支撑力和透气性，助你自在迈步。    

  • 显示颜色： 帆白/蒸气绿/卡其绿/浅深红
  • 款式： HJ7666-133

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