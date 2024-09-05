Nike InfinityRN 4 女子公路跑步鞋焕新演绎你熟悉的人气鞋款，带来富有支撑力的回弹缓震体验，助力畅跑无阻。 Nike ReactX 泡绵提供高出 Nike React 泡绵 13% 的能量回馈。 与 Nike React 泡绵相比，采用 Nike ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 ReactX 泡绵与 Nike 跑步系列出众贴合的 Flyknit 飞织设计巧妙结合，塑就出色的支撑力和透气性，助你自在迈步。

显示颜色： 帆白/蒸气绿/卡其绿/浅深红

款式： HJ7666-133