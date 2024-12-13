Nike InfinityRN 4

男子公路跑步鞋

¥919
¥1,199
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白色/速度红/速度黄/黑
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Nike InfinityRN 4 男子公路跑步鞋为你带来富有支撑力的缓震体验，助力全力以赴、尽情畅跑。采用柔软舒适的 Nike ReactX 泡绵，结合 Nike 跑步系列 Flyknit 飞织出众贴合设计，缔造焕新出众的公路跑步鞋，令你全速开跑。厚实泡绵层结合直观设计，提供出色支撑力，助你安心畅跑，挑战个人速度和里程纪录。

  • 显示颜色： 白色/速度红/速度黄/黑
  • 款式： HJ9071-100

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