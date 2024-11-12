Nike InfinityRN 4 GORE-TEX

女子户外防水公路跑步鞋

¥989
¥1,349
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Nike InfinityRN 4 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋专为潮湿天气畅跑打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，助力日常畅跑。缓震性能出色，舒适耐穿。该鞋款采用摇杆形厚底设计，足底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

  • 显示颜色： 白色/白金色/白色
  • 款式： HQ0264-101

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