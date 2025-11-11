 
Nike Initiator 男子运动鞋 - 山峰白/白色/激光蓝/深大洋蓝

Nike Initiator

男子运动鞋

26% 折让

穿上 Nike Initiator 男子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气织物材料，让双足在运动中畅享出色透气体验。柔软缓震设计，助你自信迈步。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/激光蓝/深大洋蓝
  • 款式： DZ2776-141

稳固双足

覆面富有支撑力，有助稳固双足

舒适体验

柔软里料，缔造出众舒适感

出众缓震

泡绵中底，塑就柔软缓震迈步体验

灵活抓地

硬质橡胶外底铸就非凡抓地力，结合弯曲凹槽设计，助你畅动自如

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。