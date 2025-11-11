Nike Initiator
男子运动鞋
26% 折让
穿上 Nike Initiator 男子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气织物材料，让双足在运动中畅享出色透气体验。柔软缓震设计，助你自信迈步。
- 显示颜色： 山峰白/白色/激光蓝/深大洋蓝
- 款式： DZ2776-141
Nike Initiator
26% 折让
穿上 Nike Initiator 男子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气织物材料，让双足在运动中畅享出色透气体验。柔软缓震设计，助你自信迈步。
稳固双足
覆面富有支撑力，有助稳固双足
舒适体验
柔软里料，缔造出众舒适感
出众缓震
泡绵中底，塑就柔软缓震迈步体验
灵活抓地
硬质橡胶外底铸就非凡抓地力，结合弯曲凹槽设计，助你畅动自如
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/白色/激光蓝/深大洋蓝
- 款式： DZ2776-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。