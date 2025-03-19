Nike Internationalist Leather Premium 男子运动鞋以复刻风格的 Nike 跑步鞋款为设计灵感，呈现活力四射的运动风范，同时搭载以优质材质打造的组合鞋面和柔软的泡棉缓震配置，为你缔造自然穿着体验。满版图案塑就高雅运动风范，助你畅行无限。

显示颜色： 煤黑/花岗岩灰/黑/花岗岩灰

款式： 705279-002