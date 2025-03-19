Nike Internationalist Mid

男子运动鞋

¥419
¥699
40% 折让

黑/深雾灰/帆白/狼灰
黑/仙人掌绿/煤黑/冷灰
纯碱灰/暗灰/银/黑
矿石紫/激烈绿/超级荧光红/黑紫

Nike Internationalist Mid 男子运动鞋采用舒适透气的组合鞋面，结合柔软的泡棉中底，舒适贴合之余带来出众减震防护效果。

  • 显示颜色： 黑/深雾灰/帆白/狼灰
  • 款式： 682844-001

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