Nike Internationalist Premium 男子运动鞋运用经典 Nike 跑步鞋造型为灵感，演绎经久不衰的标志性风尚。组合式鞋面将穿孔拼接设计与网布层完美融合，打造卓越透气效果，更搭载缓震中底，让你尽享舒适穿着体验。

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