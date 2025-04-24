Nike Invincible 3

¥1,399

Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。加高中底带来舒适缓震性能。

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