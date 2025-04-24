Nike Invincible 3
夏日轻醒系列女子公路跑步鞋
¥1,399
Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。加高中底带来舒适缓震性能。
- 显示颜色： 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉
- 款式： IB8883-161
Nike Invincible 3
¥1,399
Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵中底，有效缓震。加高中底带来舒适缓震性能。
其他细节
- 透气 Flyknit 飞织鞋面质感轻盈，稳固贴合
- 加高 ZoomX 泡绵中底，铸就回弹缓震性能
- 改良版华夫格外底，塑就非凡抓地力
- 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就出色缓震效果
- 焕新设计，加高 ZoomX 泡绵中底呈现时尚设计，造就非凡舒适脚感
产品细节
- 单鞋重量：约 258 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉
- 款式： IB8883-161
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。