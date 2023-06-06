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      Nike Invincible 3

      女子公路跑步鞋

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      泡沫粉/珍珠粉/霞光粉/白色
      土褐/黑/麦金
      淡奶白/椰奶色/典雅托帕石色/白色
      黑/暗灰/白色/白色
      白色/紫蓝/玛瑙紫/黑

      Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋缓震性能出色，帮助双足保持稳固，让你畅享非凡舒适脚感，一路畅跑。该鞋款专为跑步设计，提供出众支撑和充沛弹力，助你以活力之姿投入每段跑程，尽情悦享畅跑之旅。

      • 显示颜色： 泡沫粉/珍珠粉/霞光粉/白色
      • 款式： DR2660-601

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