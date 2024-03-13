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      Nike Invincible 3

      男子 ZoomX 透气公路跑步鞋

      ¥1,399

      白色/光子灰/热情粉/深宝蓝
      黑/浅橄榄绿灰色/琥珀棕/古铜色
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋缓震性能出色，帮助双足时刻保持稳固，让你畅享非凡舒适脚感。 ZoomX 泡绵柔软且富有弹性，助你保持充沛活力，稳步向前； 可轻松驾驭日常活动，让你畅享舒适脚感。 助你以活力之姿投入每段跑程，尽情悦享畅跑之旅。

      • 显示颜色： 白色/光子灰/热情粉/深宝蓝
      • 款式： DR2615-105

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