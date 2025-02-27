Nike IsoFly

大童篮球鞋

¥359
¥529
32% 折让

Nike IsoFly 大童篮球鞋采用织物与合成材质组合鞋面搭配足底缓震配置，轻盈回弹，舒适非凡，助你尽兴跑跳。非凡抓地设计，提供可驾驭操场和硬木球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 椰奶色/帆白/水蓝/巴洛克棕
  • 款式： HQ3476-121

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.4

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.5

34: 鞋内长 23.1

35: 鞋内长 23.6

35.5: 鞋内长 24

36: 鞋内长 24.4

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 24.8

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26.2

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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