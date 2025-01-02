Nike IsoFly

大童篮球鞋

¥429
¥529
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Nike IsoFly 大童篮球鞋采用织物与合成材质组合鞋面搭配足底缓震配置，轻盈回弹，舒适非凡，助孩子尽兴跑跳。非凡抓地设计，提供可驾驭操场和硬木球场的强劲抓地力。新颖配色，为该鞋款增添复古风范。

  • 显示颜色： 健身红/队红/暗队红/金属金
  • 款式： FZ7298-600

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.8

33: 鞋内长 22

33.5: 鞋内长 22.5

34: 鞋内长 23

35: 鞋内长 23.4

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 25.2

38: 鞋内长 25.4

38.5: 鞋内长 26

39: 鞋内长 26.5

40: 鞋内长 26.7

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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