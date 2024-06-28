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      Nike IsoFly

      幼童篮球童鞋

      ¥429

      穿上 Nike IsoFly 幼童篮球童鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭运动场和硬木球场的稳固抓附力。足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

      • 显示颜色： 队橙/荷兰橙/白色/激光橙
      • 款式： FQ7670-800

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