Nike ISPA

男/女三合一两件套上衣

¥2,899
¥3,299
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Nike ISPA 男/女三合一两件套上衣包含一件拉链开襟马甲和一件轻盈梭织夹克，可根据周边环境选择马甲或夹克。马甲在其关键位置采用 Nike Forward 材料，该材料由多个精选纤维的纤薄分层组成，助力畅享舒适感受。马甲背面配有可收纳拉链口袋，当夹克不穿时，可将之收纳进此处。多用途设计加持，充分诠释 ISPA 理念。

  • 显示颜色： 光子灰/铁灰/暗泥灰
  • 款式： FJ7243-025

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