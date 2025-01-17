Nike ISPA 男/女多用途披风可根据周边环境“变身”披风或遮阳蓬。没想到吧？只需借助可折叠杆，即可将这件披风变为遮阳蓬，而可拆卸信封式收纳袋，方便收纳披风和折叠杆。不知道怎么操作也不要紧，还有随附说明书给你帮助。此外，在梭织面料和里料之间还添加了 Nike Forward 材料，其由多个精选纤维的纤薄分层组成，提供出众包覆效果，助力畅享舒适感受。创新多用途设计加持，充分诠释 ISPA 理念。

显示颜色： 光子灰/铁灰/暗泥灰

款式： FJ7268-025