Nike ISPA

男/女连帽衫

¥1,299

暗泥灰/暗泥灰/欧皮特黄
麻灰/淡灰/欧皮特黄

Nike ISPA 男/女连帽衫采用厚实挺括针织面料结合机车风设计，缔造全新舒适感受。 肘部和后背添加柔软衬垫，为关键部位提供舒适感受。 一体式面罩提供舒适包覆体验，隐藏式袋鼠式口袋提供便捷收纳空间， 还有 ISPA 图案注入点睛之笔。

  • 显示颜色： 暗泥灰/暗泥灰/欧皮特黄
  • 款式： FJ7351-053

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