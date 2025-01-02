Nike ISPA Link Axis

男子运动鞋

¥1,719
¥2,199
21% 折让

黑/黑/煤黑
煤黑/清透蓝/热情粉

Nike ISPA Link Axis 男子运动鞋采用循环设计，ISPA 团队表示：“这款鞋的组件可以循环利用，代表一种精益求精的精神，即打造产品时要考虑如何实现产品的第二个生命周期。”基于模块化概念和减少废料的原则，该鞋款采用由飞织材料与塑料制成的衔接组件，结合零胶水设计，充分精简材质用量。在当下体验未来设计。

  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： FZ3507-002

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