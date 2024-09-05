Nike ISPA MindBody

男子运动鞋

¥689
¥1,299
46% 折让

黑/白色/狼灰/微黄绿
淡奶白/土星金/椰奶色/速度黄

Nike ISPA MindBody 男子运动鞋带来休闲放松新定义，让你一见倾心，上脚即享如家般的舒适体验。该鞋款搭载柔软非凡的泡绵中底，令双足畅享舒适感受；飞织鞋面，塑就轻盈透气感受，让你不舍脱下。鞋款秉承 Nike 的循环设计理念打造，在运动鞋完成使命后可轻松拆卸。鞋面组件由线绳系统固定相连，实现无胶水粘合。如果你的运动鞋已完成使命，无需丢弃或自行拆卸，将其送至提供运动鞋回收或捐赠服务的 Nike 商店，即可让它们重获新生。

  • 显示颜色： 黑/白色/狼灰/微黄绿
  • 款式： DH7546-002

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