Nike ISPA MindBody 男子运动鞋带来休闲放松新定义，让你一见倾心，上脚即享舒适体验。该鞋款搭载柔软非凡的泡绵中底，令双足畅享舒适感受；Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈透气感受，让你不舍脱下。鞋款秉承 Nike 的循环设计理念打造，在运动鞋完成使命后可轻松拆卸。鞋面组件由线绳系统固定相连，实现无胶水粘合。如果你的运动鞋已完成使命，无需丢弃或自行拆卸，将其送至提供运动鞋回收或捐赠服务的 Nike 商店，即可让它们重获新生。

显示颜色： 白色/荷兰橙/浅烟灰/荷兰橙

款式： DH7546-100