Nike J Force 1 Low LX SP

女子运动鞋

¥549
¥999
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Nike 和 Jacquemus 受传统工艺的启发，并希望将人文元素融入鞋款构造，携手打造出这款 Nike J Force 1 Low LX SP 女子运动鞋。该鞋款从 Nike Considered 项目汲取灵感。该项目诞生于 21 世纪初，旨在尽可能减少胶水的使用，从而减轻鞋履生产对环境的影响。这些概念性设想最终造就的不仅是一件耐人寻味的艺术品，还是一款百搭实穿的佳选潮鞋。

  • 显示颜色： 土褐/旅行黄/金属金
  • 款式： DR0424-200

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