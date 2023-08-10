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      Nike Ja 男子篮球T恤旨在致敬篮坛耀眼新星贾·莫兰特的不凡崛起之路。 饰有寂寥夜景图案，灵感源自莫兰特无时无刻不在努力精进球技的敬业态度。 眼睛图案象征着狩猎般的凌厉风范，呼应莫兰特跟父亲特训的场面，展现他奋发向上的精神。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FJ2320-010

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