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      JA 1 (GS)

      大童贾·莫兰特篮球童鞋

      ¥669

      铁灰/紫丁香红/浅清透蓝/反光绿
      亮橘/蒸气绿/浅军械蓝/白色

      实力迸发， 活力满格， 趣味十足。 Nike 推出贾·莫兰特首款签名篮球鞋，致敬冉冉升起的今日新星。 JA 1 (GS) 大童篮球童鞋轻盈透气，助力疾速驰骋球场，舒适完成训练动作。 舒适缓震配置助孩子自信跳跃，秀出非凡，彰显贾·莫兰特风范。 鞋舌饰有贾·莫兰特签名图案和专属标志，彰显未来明星球员的赛场魅力。

      • 显示颜色： 铁灰/紫丁香红/浅清透蓝/反光绿
      • 款式： DX2294-002

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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