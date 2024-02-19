跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      JA 1 (GS)

      “小金龙” 实战贾·莫兰特大童篮球童鞋

      ¥599
      ¥669
      10% 折让

      在中国篮球术语中，“一条龙”常用来赞美从球场一端到另一端纵横驰骋的精英球员。贾·莫兰特果断施展精湛球技，让防守球员措手不及，上演赏心悦目的名场面。JA 1 (GS) 大童篮球童鞋采用农历新年特别设计，旨在致敬中国十二生肖中一种带有神话色彩的动物以及贾·莫兰特作为单人快攻球员的传奇地位，伴你喜迎龙年。

      • 显示颜色： 白色/水宝蓝/冰川蓝/金属金
      • 款式： FZ8327-103

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。