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      JA 1 EP

      “小金龙” 实战贾·莫兰特男子篮球鞋

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      在南卡罗来纳州闷热的夏日里，贾·莫兰特反复苦练跳投，已变形的篮筐就是对他日复一日潜心训练的见证；他还在拖拉机轮胎上狂练弹跳，把交通锥当道具，反复练习运球技巧，终于成为如今扬名立万的明星球员。JA 1 EP 男子篮球鞋就是他崛起的证明。这款篮球鞋搭载 Zoom Air，可轻松驾驭兔子跳和疾速运动，同时具备出众舒适性，助你掌控球场，主宰命运。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/水宝蓝/冰川蓝/金属金
      • 款式： FV1291-100

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