在南卡罗来纳州闷热的夏日里，贾·莫兰特反复苦练跳投，已变形的篮筐就是对他日复一日潜心训练的见证；他还在拖拉机轮胎上狂练弹跳，把太阳晒褪色的交通锥当道具，反复练习运球技巧，终于成为如今扬名立万的明星球员。JA 1 EP 男子篮球鞋就是他崛起的证明。这款篮球鞋搭载 Zoom Air，可轻松驾驭兔子跳和疾速运动，同时具备出众舒适性，助你掌控球场，彰显贾·莫兰特风范。这一特殊设计旨在致敬贾·莫兰特的动力来源，即他的家人以及他们曾在自家后院缔造的温暖回忆。

显示颜色： 余烬红/浅银/黑

款式： DR8786-800