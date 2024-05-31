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      JA 1 EP

      男子贾·莫兰特实战篮球鞋

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      星尘红/大学红/帆白/黑
      亮橘/蒸气绿/浅军械蓝/多色
      铁灰/紫丁香红/浅清透蓝/多色

      贾·莫兰特凭借其不可征服的必胜意志，在场上巧妙地运球过人，在篮下霸气凌跃，一路制胜。该特别版 JA 1 EP 男子篮球鞋饰有以犬类为灵感的图案，旨在向其坚韧不拔的精神致敬。搭载 Air Zoom 缓震配置，可轻松驾驭兔子跳和疾速运动，同时具备出众舒适性，助你掌控球场，主宰命运，彰显贾·莫兰特风范。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 星尘红/大学红/帆白/黑
      • 款式： FV1288-600

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