JA 1 EP

男子贾·莫兰特篮球鞋

¥629
¥899
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亮橘/蒸气绿/浅军械蓝/多色
铁灰/紫丁香红/浅清透蓝/多色

在南卡罗来纳州闷热的夏日里，贾·莫兰特反复苦练跳投，已变形的篮筐就是对他日复一日潜心训练的见证；他还在拖拉机轮胎上狂练弹跳，把交通锥当道具，反复练习运球技巧，终于成为如今扬名立万的明星球员。JA 1 EP 男子篮球鞋就是他崛起的证明。这款篮球鞋搭载 Air Zoom 缓震配置，可轻松驾驭兔子跳和疾速运动，同时具备出众舒适性，助你掌控球场，主宰命运。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 亮橘/蒸气绿/浅军械蓝/多色
  • 款式： FV1288-800

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