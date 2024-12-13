在南卡罗来纳州闷热的夏日里，贾·莫兰特反复苦练跳投，已变形的篮筐就是对他日复一日潜心训练的见证；他还在拖拉机轮胎上狂练弹跳，把太阳晒褪色的交通锥当道具，反复练习运球技巧，终于成为如今扬名立万的明星球员。Ja 1 EP 男子篮球鞋就是他崛起的证明。搭载 Air Zoom 缓震配置，可轻松驾驭兔子跳和疾速运动，同时具备出众舒适性，助你掌控球场，彰显贾·莫兰特风范。该特别版旨在致敬贾·莫兰特出众的扣篮能力及其球队的传统。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 白色/涡轮绿/大学红/黑

款式： HJ7929-100