Ja 2

莫兰特大童篮球鞋

¥669

贾·莫兰特总是以训练为重，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。 上脚 Ja 2 莫兰特大童篮球鞋，即刻开练。 弹性泡绵塑就缓震脚感，耐穿橡胶外底和内置包覆系统提供所需支撑，助你制霸赛场。 贾·莫兰特刻苦训练， 你也是如此吗？

  • 显示颜色： 椰奶色/黑/杏黄粉/泡沫粉
  • 款式： FV5633-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.6

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.2

34: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.2

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 24.2

36.5: 鞋内长 24.5

37.5: 鞋内长 24.8

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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