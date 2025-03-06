让小宝贝穿上 Ja 2 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场上球员风范。 弹性泡绵为稚嫩双足带来出众缓震效果，耐穿橡胶外底塑就强劲抓地力，助力小宝贝稳固双足。 采用别致设计，致敬贾·莫兰特死缠防守、逆转赛局并赢得胜利的能力。

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