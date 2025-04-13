Ja 2

莫兰特幼童运动鞋

¥479
¥569
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让小宝贝穿上 Ja 2 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。

  • 显示颜色： 浆果红/浅柠檬黄/乌紫/波罗的海蓝
  • 款式： FV5634-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 16.1

26: 鞋内长 17

27: 鞋内长 17.6

28: 鞋内长 18.5

29.5: 鞋内长 19.7

31: 鞋内长 20.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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