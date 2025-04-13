让小宝贝穿上 Ja 2 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。

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