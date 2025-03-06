Ja 2 "Foundation" EP

莫兰特男子篮球鞋

¥809
¥899
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黑/浅烟灰/浅柠檬黄/幻影灰白
浆果红/浅柠檬黄/乌紫/波罗的海蓝

贾·莫兰特在训练中全力以赴，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。这款 Ja 2 "Foundation" EP 莫兰特男子篮球鞋轻盈出众，前足搭载 Air Zoom 缓震配置，帮助保持舒适脚感。抓地设计从拖拉机轮胎汲取灵感，有助轻松转向。贾·莫兰特刻苦训练，你也是如此吗？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/浅柠檬黄/幻影灰白
  • 款式： FD7327-001

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