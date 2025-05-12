Ja 2 "Heart Eyes"

¥389 ¥569 31% 折让

让小宝贝穿上 Ja 2 "Heart Eyes" 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。 弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。 耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。 此鞋款从贾·莫兰特喜爱的情人节氛围汲取设计灵感，适合日常穿着。

柔软缓震 柔软弹性泡绵赋予稚嫩双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。 灵活运动，尽在掌控 内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助小宝贝快速转向，稳控全场。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。

其他细节 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，帮助稚嫩双足保持干爽

泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验

魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱

饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范