贾·莫兰特在训练中全力以赴，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。 这款 Ja 2 "Induction" EP 莫兰特男子篮球鞋的轻盈度出众， 搭载 Air Zoom 缓震配置，帮助在训练中保持清爽。 抓地设计从拖拉机轮胎汲取灵感，有助轻松转向。 贾·莫兰特刻苦训练， 你也是如此吗？ 该特别版采用匠心配色和别致图案，洋溢校园风范，旨在颂扬贾·莫兰特入选大学名人堂的荣耀事迹。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 多色/多色

款式： IB4006-900