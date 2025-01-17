Ja 2 "Tree Top"

莫兰特幼童运动鞋

¥509
¥569
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Ja 2 "Tree Top" 莫兰特幼童运动鞋从贾·莫兰特的高空扣篮表现中汲取灵感，融蕴节日风范，让小小未来冠军火力全开，大显身手。弹性泡绵为稚嫩双足带来出众缓震效果，耐穿橡胶外底塑就强劲抓地力，助力小宝贝稳固立足。

  • 显示颜色： 浅银/铁灰/金属金
  • 款式： IB7252-002

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