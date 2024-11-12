从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。

显示颜色： 乌紫/波罗的海蓝

款式： FZ1039-573