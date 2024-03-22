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      Ja

      Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤

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      黑/爆炸绿黄
      深藏青/足球灰

      从无名小卒到篮坛新星，贾·莫兰特用实力证明自己。在光环背后是不懈的努力，他从小就在南卡罗来纳州的自家后院不知疲倦地磨练球技，一步一步打出名堂。Nike 为贾·莫兰特推出个人签名服装系列，致敬他从名不见经传到打进全明星的传奇历程。Ja Dri-FIT 男子速干二合一篮球短裤可导湿速干，结合开孔网眼布外层短裤和内层贴身衬裤，塑就出众支撑力。外层短裤饰有贾·莫兰特的经典标志，内置短裤搭配撞色篮球印花。

      • 显示颜色： 黑/爆炸绿黄
      • 款式： FQ1023-010

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