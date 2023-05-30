跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike JDI

      儿童双肩包

      ¥209
      ¥299
      30% 折让

      Nike JDI 儿童双肩包玲珑小巧，可供存放所需物品，无论是前往附近球场参加即兴篮球赛，还是与朋友在滑板公园闲逛，皆可轻松驾驭。宽敞主袋，可供收纳随身物品；正面小号口袋，便于存取小装备。

      • 显示颜色： 黑/大学红/大学红
      • 款式： FD4458-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。