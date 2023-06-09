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      Nike Jelly

      幼童短裙

      ¥249

      穿上短裙也可随意转圈、无忧畅玩？ 没错！ Nike Jelly 幼童短裙采用褶裥元素，结合梭织混纺面料和四向弹性设计，塑就无拘运动体验；包边弹性后腰易于穿脱；两侧口袋方便存放小物件。内层短裤采用弹性针织面料，舒适贴合，缔造出众包覆效果，助孩子舒适畅玩。

      • 显示颜色： 泡沫粉
      • 款式： FQ0612-663

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