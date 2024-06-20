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      Jordan

      下站东单大童短裤

      ¥269

      Jordan 下站东单大童短裤采用匠心设计，无论是尽情畅动还是居家放松，皆可畅享舒适感受，彰显个性风采。柔软透气的网眼布面料，助你在运动中保持舒爽。包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；口袋设计，便于存放现金和钥匙等小物件。可搭配 Jordan T恤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HM9257-010

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