Jordan 人造毛皮双肩包采用柔软人造毛皮，塑就出众外观，便于轻松携带随身物品，彰显不凡格调。 主袋内置拉链口袋，可妥善存放卡片或现金等小物件，方便随时取用，无需来回翻找。 正面拉链口袋便于快速存取钥匙或手机等物品，可调节肩带缔造舒适携背体验。

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