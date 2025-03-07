Jordan 人造毛皮斜挎包采用柔软的人造毛皮面料，塑就出众外观，便于轻松携带随身物品，彰显不凡格调。拉链主袋，可存储手机、钱包或其他小物件；正面拉链口袋，便于快速存取钥匙等小物件。可拆卸调节式肩带，塑就百搭风范，可搭配 Jordan 套装，亦适合正式场合携背。

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